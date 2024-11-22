فيلم "سلمى" يوجه تحية للراحل عبداللطيف عبدالحميد من القاهرة السينمائي

امرأة في مواجهة زلزال هذا ما كان ينتظر جمهور فيلم "سلمى" مشاهدته في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي ضمن قسم آفاق السينما العربية.

إلا أن هذه المواجهة ماهي إلا "مجاز" لما هو أبعد من ذلك بحسب ما يكشف المخرج جود سعيد لـ CNN بالعربية.

ويتحدث الفيلم عن امرأة تجد نفسها مضطرة للاختيار بين "المواجهة والخلاص الفردي، وتجسد شخصيتها الممثلة السورية سلاف فواخرجي التي أجابت عن سؤال CNN بالعربية؛ ما الذي يجعل من "سلمى" بطلة؟

وفي نهاية الفيلم قدّم صناع فيلم "سلمى" تحية خاصة للمخرج السوري الراحل عبداللطيف عبدالحميد الذي أدى آخر أدواره التمثيلية في هذا الفيلم أمام كاميرا تلميذه جود سعيد.

