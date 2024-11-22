رشيد مشهراوي: السينما وطن لا يستطيع أحد احتلاله بالنسبة للفلسطينيين

قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي في لقاء خاص مع CNN بالعربية إن السينما تحمي التاريخ، وتحافظ على الذاكرة، وتثبت الهوية لأن الحروب اليوم ليست على الجغرافيا، بل على القصة والحكاية والتاريخ.

وأضاف: "بالنسبة للفلسطينيين ولي شخصيا أصبحت السينما وطناً لا يستطيع أحد احتلاله".

تصريحات مشهراوي جاءت على هامش تغطية CNN بالعربية الخاصة لفعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد اختار المهرجان فيلم مشهراوي "أحلام عابرة" ليكون عرض الافتتاح.

يأتي ذلك ضمن احتفاء المهرجان بالسينما الفلسطينية من خلال عدة تظاهرات سينمائية، منها "أفلام غزة من المسافة صفر" التي تحدث مشهراوي عن هويتها الخاصة، وأهميتها في مشاركة أهل غزة لحكاياتهم مع الجمهور في خارج القطاع، و"خاصة مصر لأننا جيران، والشعب المصري ينبغي أن يعلم عن تفاصيل ما يحدث بالداخل" على حد تعبير المخرج الفلسطيني.