هذا الأب السعودي يغير نظرة الناس إلى التوحد عبر الهيب هوب

أب سعودي يغير نظرة الناس عن التوحد بالهيب هوب

منوعات
آخر تحديث السبت, 22 ابريل/نيسان 2017; 10:11 (GMT +0400).
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حسان أحمد يحيى الضناوي مذيع سعودي وأب لطفل يعاني من التوحد

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