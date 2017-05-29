أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمنحكم كبير مراسلي CNN للشؤون الصحية، سنجاي غوبتا، أحدث نصائحه للحصول على نوم أفضل بأداء التمارين الرياضية.
ما هو الرابط بين الرياضة والنوم؟ إليكم أحدث النصائح الطبية
ما هو الرابط بين الرياضة والنوم؟
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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اعتقد العلماء سابقاً بأن التمارين الرياضية خلال ساعات الليل انعكست بالسوء على عادات النوم.
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