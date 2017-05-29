ما هو الرابط بين الرياضة والنوم؟ إليكم أحدث النصائح الطبية

ما هو الرابط بين الرياضة والنوم؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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اعتقد العلماء سابقاً بأن التمارين الرياضية خلال ساعات الليل انعكست بالسوء على عادات النوم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمنحكم كبير مراسلي CNN للشؤون الصحية، سنجاي غوبتا، أحدث نصائحه للحصول على نوم أفضل بأداء التمارين الرياضية.

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