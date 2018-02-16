"ماكدونالدز" تقدم وجبات "صحية" للأطفال

في إطار خطة جديدة عالمية لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة، "ماكدونالدز" لخفض السعرات الحرارية، قررت الشركة استبعاد شطيرة البرغر بالجبن "تشيز برغر" من قوائم وجبات الأطفال "هابي ميل" في الولايات المتحدة وتقليل البطاطس المقلية في وجبات "مايتي ميل".