في إطار خطة جديدة عالمية لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة، "ماكدونالدز" لخفض السعرات الحرارية، قررت الشركة استبعاد شطيرة البرغر بالجبن "تشيز برغر" من قوائم وجبات الأطفال "هابي ميل" في الولايات المتحدة وتقليل البطاطس المقلية في وجبات "مايتي ميل".
"ماكدونالدز" تقدم وجبات "صحية" للأطفال
"ماكدونالدز" تقدم وجبات "صحية" للأطفال
صحة وحياة
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 01:58 (GMT +0400).
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ماكدونالدز أعلنت عن خطة لتخفيض معدل السعرات الحرارية في وجبات الأطفال.
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