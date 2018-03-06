هكذا تعلّم أطفالك قول “أنا آسف”

هكذا تعلّم أطفالك قول “أنا آسف”

صحة وحياة
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
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2:01

كيف نجعل أطفالنا يعتذرون وهم يعنون ذلك حقاً؟

(CNN) -- الطبيب النفسي إريك فيشر يعطي نصائح للآباء والأمهات لتعليم الأطفال كيفية الاعتذار وهم يعنون ذلك حقاً.

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