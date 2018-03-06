(CNN) -- الطبيب النفسي إريك فيشر يعطي نصائح للآباء والأمهات لتعليم الأطفال كيفية الاعتذار وهم يعنون ذلك حقاً.
هكذا تعلّم أطفالك قول “أنا آسف”
هكذا تعلّم أطفالك قول “أنا آسف”
صحة وحياة
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
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كيف نجعل أطفالنا يعتذرون وهم يعنون ذلك حقاً؟
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