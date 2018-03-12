بعض أفضل الأطعمة لتحسين أداء الدماغ وتقوية الذاكرة
بعض أفضل الأطعمة لدماغ صحي وذاكرة قوية
صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و10 دقيقة.
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قد نكون على دراية بالأطعمة التي تحمي قلوبنا وعظامنا وتحافظ على وزننا مع التقدم بالعمر. ولكن ما هي الأطعمة التي تحافظ على عقولنا في أعلى مستوياتها؟ فيما يلي لائحة من الأطعمة التي جرى اختبارها.
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