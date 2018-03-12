بعض أفضل الأطعمة لتحسين أداء الدماغ وتقوية الذاكرة

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قد نكون على دراية بالأطعمة التي تحمي قلوبنا وعظامنا وتحافظ على وزننا مع التقدم بالعمر. ولكن ما هي الأطعمة التي تحافظ على عقولنا في أعلى مستوياتها؟ فيما يلي لائحة من الأطعمة التي جرى اختبارها.