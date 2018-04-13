كيف يؤثر شرب الكحوليات على صحتك؟

(CNN)-- على مستوى العالم، أكثر من ثلاثة ملايين حالة وفاة سنوياً مرتبطة بشرب الكحوليات، و25 بالمائة من هذه الوفيات بين أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 39 عاماً ترتبط بشرب الكحوليات.

