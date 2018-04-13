(CNN)-- على مستوى العالم، أكثر من ثلاثة ملايين حالة وفاة سنوياً مرتبطة بشرب الكحوليات، و25 بالمائة من هذه الوفيات بين أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 39 عاماً ترتبط بشرب الكحوليات.
كيف يؤثر شرب الكحوليات على صحتك؟
كيف يؤثر شرب الكحوليات على صحتك؟
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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الإفراط في شرب الكحوليات يمكن أن يسبب أكثر من 200 نوع من الأمراض والإصابات.
(CNN)-- على مستوى العالم، أكثر من ثلاثة ملايين حالة وفاة سنوياً مرتبطة بشرب الكحوليات، و25 بالمائة من هذه الوفيات بين أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 39 عاماً ترتبط بشرب الكحوليات.
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