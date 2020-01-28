هل تريد الحد من القلق؟ قلادة تخفف من التوتر على تردد الحب

ما هي أفضل طرق علاج القلق والاكتئاب لمن لا يريد الأدوية؟

دراسة: مستويات عالية من التوتر يمكن أن تسبب تقلص دماغك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في خضم الحياة ومشاغلها الكثيرة، من الطبيعي أن يتعرض الإنسان في بعض الأحيان إلى شعور كبير بالقلق، قد يؤثر بشكل سلبي على حالته النفسية إلى حد كبير. وفي مثل هذه الحالات، دائماً ما يجد الشخص نفسه باحثاً عن وسيلة للتخفيف من حدة التوتر.. والحل بسيط للغاية، فكل ما عليك فعله هو استنشاق الهواء من خلال جهاز "Lovetuner".

وتعتبر "Lovetuner" بمثابة أداة تأملية تحمل تردد 528 هرتز، وهو تردد الحب، على حد تعبير الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"Lovetuner"، سيجمار بيرج.

وكان قد بدأ المنتج بحركة تدعو إلى الحب والسلام، بغية خلق عالم أكثر استدامة وسعادة. فمن خلال ممارسة تمرين تنفس بسيط، يعزز هذا المنتج من النمو الروحي لدى الإنسان.

ويمارس العديد من الأشخاص تمرينات التنفس دون تركيز أو وعي، مما يجعل نفسهم أكثر قصراً. فمن المهم جداً استخدام التنفس كوسيلة للتحكم بحالتك الذهنية، بالطريقة الصحيحة، والسماح لمنتج "Lovetuner" بتفعيل سحره.

كيفية استخدام منتج "Lovetuner"؟

بداية، ينبغي على المستخدم استنشاق نفس عميق وأن يكون على دراية بأفكاره. وبمجرد استخدامك للمنتج، سيتم تنظيم جزيئات المياه بالجسم، مما يزيل القلق ويمنحك الاسترخاء الفوري.

يمكنك أن تكرر دورات التنفس كما تشاء، لكن يجب الاستنشاق 6 مرات على الأقل، لتهدئة النظام العصبي.

ولا يوجد مكان محدد لاستخدام هذا المنتج، إذ يمكن ضبط حدة قلقك في المنزل، أو العمل، أو السيارة، أو مع الأصدقاء، أو في الطبيعة، أو حتى على سجادة اليوغا الخاصة بك.

وفي حديث، سيجمار بيرج، مع موقع CNN بالعربية، قال: "يساعد هذا الجهاز على تقليل الإجهاد النفسي، ومنع الإرهاق، وتقوية نظام المناعة الخاص بك، وزيادة حجم الرئتين، وإيجاد السلام الداخلي من خلال عملية التنفس المتكررة".

ليس ذلك فحسب، وإنما يعزز من طريقة تصرفك تجاه مواقف مختلفة، منها التخلي عن الأفكار غير المجدية، والاسترخاء، وزيادة الوعي، والتوازن.

وعلى مر السنين، تأثر بيرج بتجارب الأشخاص "السحرية" مع هذا المنتج. الأمر الذي دفعه لإنشاء مؤسسة "Lovetuner" الخيرية، وهي غير ربحية يتم تمويلها من قبل التبرعات والمساهمات المختلفة.

وبذلك، تسعى المؤسسة إلى شفاء الأفراد والمجتمعات والمؤسسات من خلال الاستنشاق المتكرر، باستخدام أداة "Lovetuner".

ويتألف الجهاز، وهو عبارة عن قلادة، من قطعتين، أحدهما غطاء والآخر أنبوب "Lovetuner" الصغير، إذ يمكنك سحب الأنبوب من الغطاء وإعادتها بكل سهولة.

وإذا كنت ترغب في تغيير حياتك إلى الأفضل، بإمكانك استخدام هذه الأداة، فلست مضطراً أن تكون روحانياً أو تعرف كيفية التأمل.