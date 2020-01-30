كل ما تحتاج معرفته حول فيروس كورونا الجديد

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قالت وسائل إعلام إيطالية إن ما لا يقل عن 6 آلاف شخص جرى احتجازهم على متن سفينة سياحية، وذلك لحين اختبار صحة امرأة صينية، والتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) وخدمة الإذاعة العامة (RAI)، أن زوجان من هونغ كونغ تم احتجازهما بشكل منفصل، في غرفة انفرادية مستشفى على متن سفينة رحلات بحرية (كوستا سميرالدا).

وقال متُحدث باسم شركة كوستا كروسير، المالكة للسفينة، إن المرأة تعاني فقط من الحمى، فيما تم عزل زوجها كإجراء وقائي.

وقال المُتحدث باسم الشركة لـCNN إن السيدة المصابة بالحمى امرأة صينية تبلغ من العمر 54 عامًا.

وأظهرت صور السفينة بعدما رست في ميناء تشيفيتافيكيا، وهي مدينة ساحلية شمال غرب روما، بعد وصولها من بالما دي مايوركا، إسبانيا.

وأضاف المتحدث باسم الشركة لـ CNN: "جميع الركاب الآخرين مازالوا على متنها حاليًا".

ومن المتوقع أن يتلقى الزوجان نتائج فحصهما بعد ظهر اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية. ويُقال إنهما قدما من ماكاو إلى إيطاليا في 25 يناير/كانون الثاني، وذلك عبر مطار مالبينسا في ميلانو.

وقال رئيس بلدية تشيفيتافيكيا، إرنستو تيديسكو، في تغريدة: "في إشارة إلى عمليات التحقق من وجود راكب صيني على متن السفينة كوستا سميرالدا، منذ هذا الصباح كنت على اتصال بقائد الميناء والصحة البحرية".