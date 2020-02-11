عدد ضحايا فيروس كورونا يكسر حاجز الألف على مستوى العالم

بكين، الصين (CNN)-- أعلنت الصين أن 103 أشخاص توفوا، الاثنين، بسبب فيروس كورونا في مقاطعة هوبي، مما رفع عدد الوفيات في المقاطعة وحدها إلى 974.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 1011 على الأقل، إضافة إلى حالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين.

وأكدت هيئة الصحة في هوبي، التي تعد مركز تفشي المرض، حدوث 2097 حالة إصابة أخرى بالفيروس في المقاطعة، اليوم، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات فيها إلى 31728 حالة.

وتم نقل 25087 مريضًا إلى المستشفى في هوبي، بما في ذلك 1298 شخصًا في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة، مضيفة أنه تم علاج 2222 مريضاً وخرجوا من المستشفى.

وحاليًا، تجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي 42500 حالة، غالبيتهم من الصين.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقامًا لكل مقاطعات الصين في وقت لاحق.