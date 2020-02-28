70 وفاة بفيروس كورونا بـ8 دول حول العالم.. إليكم ما هي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد والذي أطلق عليه اسم "كوفيد 19"، 2858 وفاة حتى مساء الخميس، وذلك بعد وفاة 44 شخصا في الصين.

عدد الحالات والإصابات حتى الـ27 من فبراير/ شباط 2020

70 حالة وفاة بفيروس كورونا سُجلت خارج الصين في 8 دول ومناطق نستعرضها لكم فيما يلي:

1- إيران، 26 وفاة

2- إيطاليا، 17 وفاة

3- كوريا الجنوبية، 13 وفاة

4- اليابان، 8 وفيات

5- هونغ كونغ، وفاتان

6- فرنسا، وفاتان

7- الفلبين، وفاة

8- تايوان، وفاة

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل الصين حتى مساء الخميس إلى 78.824 ألف إصابة ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة على مستوى العالم إلى 83.045 ألف إصابة.

ووفقا لمفوضية الصحة الصينية، فإن 36.117 ألف مصاب بفيروس كورونا تماثل للشفاء وأخرجوا من المستشفيات بعد التأكد من تعافيهم.