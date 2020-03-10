خامنئي يلغي خطابه بمناسبة رأس السنة الفارسية لمنع انتشار فيروس كورونا

من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألغى مرشد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، خطابه بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة، الذي كان مُقررًا أن يلقيه في مدينة مشهد، لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة أنباء إيرنا الرسمية نقلا عن مكتب خامنئي، الذي أوضح أنه لن يزور مدينة مشهد "بناء على التوصيات الصحية لمنع انتشار الوباء الناجم عن فيروس كورونا، لتجنب إقامة التجمعات والسفر ومغادرة المدن لمنع انتشار المرض".

ويوم الإثنين، أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة الإيرانيية کیانوش جهانبور، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 237، إضافة 7161 مُصابًا، 2391 آخرين قد تعافوا من المرض.

وكان رئيس منظمة السجون التابعة للسلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، أعلن منح أجازات إلى 70 ألف سجين على مستوى البلاد، للحد من انتشار الفيروس.

وأشار جهانغير إلى أن جميع السجناء يخضعون حاليًا لمراقبة صحية شاملة.