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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سفارات المملكة العربية السعودية اتخاذها إجراءات لإجلاء وتسهيل عودة مواطنيها من مصر والإمارات العربية المتحدة والكويت، فيما ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا بالمملكة إلى 20.

وقالت السفارة السعودية في القاهرة، عبر صفحتها في فيس بوك، مساء الإثنين، إنه تم استئناف رحلات بين المملكة ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات، ليومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضحت السفارة أن القرار يأتي لتمكين السعوديين في الأراضي المصرية من العودة إلى المملكة.

#تنويه| تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات... Posted by ‎السفارة السعودية بالقاهرة‎ on Monday, March 9, 2020

في المقابل، قررت الحكومة المصرية تنظيم رحلات استثنائية لخطوط مصر للطيران إلى السعودية لإعادة من يرغب في العودة إلى مصر، حسب ما أعلنته وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.

ويوميًا، تنطلق هذه الرحلات في الفترة من 9 إلى 24 مارس أذار الجاري، وهي عبارة عن 3 رحلات ما بين القاهرة وجدة، ورحلة بين القاهرة والمدينة المنورة، إضافة إلى رحلات من العاصمة الرياض، ومدن الدمام والقصيم وأبها.

في حين أعلنت السعودية إمكانية عودة مواطنيها من الإمارات العربية المتحدة، سواء عن طريق البر (منفذ البطحاء) أو جوًا عبر مطار دبي، وذلك لمدة 72 ساعة.

على ذات الوتيرة، قالت السفارة السعودية بالكويت، الإثنين، إنها حققت رغبة جميع من تقدموا بطلب لإعادتهم من الكويت إلى المملكة.

تزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 3 حالات لأشخاص خضعوا للحجر الصحي، بعد عودتهم من إيران والعراق.

ومع الإحصاءات الجديدة، أصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في المملكة 20 حالة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أنه بين الحالات الخمس مصري كان قادمًا من بلاده، وظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة، وأنه تم عزله في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة.

وتأتي الإجرءات المُعلنة، الإثنين، بعد أن قررت المملكة العربية السعودية في وقت سابق تعليق سفر مواطنيها والمقيمين فيها من وإلى 14 دولة، منها مصر. كما منعت الدخول من الكويت والإمارات العربية المتحدة إلى أراضيها عن طريق البر، وقصرته على 3 مطارات فقط.