باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، السبت، أن فرنسا ستعمل على زيادة التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، فيما سجلت إسبانيا أعلى معدل للإصابات في يوم واحد بعد إيطاليا.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس وزراء فرنسا إنه بداية من منتصف ليل السبت، سيتم إغلاق جميع "الأماكن غير الضرورية" للحياة الفرنسية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ودور السينما والنوادي.

ويشمل أمر الإغلاق جميع الشركات باستثناء تلك التي تعتبر أساسية. وقال فيليب: "ستبقى الأسواق ومحلات المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود والبنوك والصحف ومحلات التبغ مفتوحة".

ومثلها "ستبقى أماكن العبادة مفتوحة، لكن سيتم تأجيل الاحتفالات والتجمعات الدينية".

واعترف فيليب بأن الفرنسيين يجدون مفهوم التباعد الاجتماعي بغيضًا: "لأننا شعب يحب التجمع، شعب بهيج، شعب يحب العيش معًا... ربما أكثر عندما يبدأ الخوف في الانتشار".

وتابع فيليب: "رأينا الكثير من الناس في المقاهي والمطاعم. في الأوقات المعتادة، سيجعلني هذا سعيدًا، لأن هذه هي فرنسا التي نحبها جميعًا. ولكن هذا ليس ما يجب أن نفعله لبضعة أسابيع".

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أنه هناك 175 حالة وفاة و2779 إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الجمعة، مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 1441.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المسجلة بلغ 20455 يوم السبت، بزيادة قدرها 2795 حالة جديدة تم تسجيلها في يوم واحد.

يأتي هذا في وقت قال مسؤولو الصحة في إسبانيا إن البلاد لديها الآن 5,753 حالة إصابة بالفيروس التاجي بعد تأكيد حدوث أكثر من 1500 إصابة جديدة، في خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهو ما يجعل إسبانيا الثانية من حيث معدل الإصابات اليومي بعد إيطاليا.