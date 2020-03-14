ما هو أقوى سلاح نملكه ضد تفشي فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت الإمارات العربية المتحدة إصدار كافة التأشيرات، بداية من الثلاثاء المقبل، واستثنت من القرار حملة الجوازات الدبلوماسية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، في بيان، السبت، إن القرار يأتي ضمن إجراءات "وقائية واحترازية" للدولة، بعد رفع منظمة الصحة العالمية مستوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى درجة "وباءً "، وذلك على نحو "يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة".

وأشارت الهيئة أن قرارها لا يسري من صدرت لهم تأشيرات بالفعل قبل تاريخ تطبيق هذا الإجراء.

وأوضحت أن قرار وقف التأشيرات جاء لحين تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي.

ويوجد 85 إصابة بفيروس كورونا في الإمارات، بعد تسجيل 11 حالة جديدة، حسب ما أعلنته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الخميس الماصي.

وفي وقت سابق السبت، قررت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إغلاق عدد من المراكز الثقافية في الإمارة مؤقتاً، بداية من غدِ الأحد إلى 31 مارس/أذار.

وشمل القرار متحف اللوفر أبوظبي، منارة السعديات، قصر الحصن، المجمّع الثقافي، متحف قصر العين، واحة العين، قلعة الجاهلي، قصر المويجعي، بينما ستواصل مراكز ثقافية أخرى عملها، وهي بيت العود، بيركلي أبوظبي، مركز القطارة للفنون، والتي تقدم دروساً متنوعة في الفن.