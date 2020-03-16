إيران تسجل 129 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وروحاني: الأرقام واعدة

من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن كيانوش جاهانبور مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة في إيران، الاثنين، اكتشاف 1053 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 14991 حالة أصابة في عموم البلاد التي تعد ثاني الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا في آسيا بعد الصين.

وأضاف المسؤول الإيراني، بحسب التليفزيون الرسمي، أن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض ارتفعت لتصل إلى 853 حالة وفاة، بعد تسجيل 129 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الإعلان الإيراني، جاء في أعقاب تصريحات للرئيس حسن روحاني، وصف فيها الأرقام في معركة البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بأنها "واعدة"، بحسب وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية، الاثنين.

ونقلت مهر عن روحاني قوله "بناء على الأرقام تجاوزنا ذروة الفيروس لكني ما زلت أقترح أن يبقى الناس في منازلهم وفي حالة الاستعجال يجب مراعاة جميع البروتوكولات الصحية".

وفي حديثه في جلسة فرقة العمل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، قال روحاني إن وزارتي الصحة والداخلية ستراقبان الأشخاص المصابين بالحمى عند نقاط التفتيش عند مداخل ومخارج المدن، ابتداء من يوم الثلاثاء.

وأوضح روحاني، "ما زلت أقترح على الناس البقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري. إذا كان من الضروري السفر، يجب عليك اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بالصحة".

وتوفي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله هاشم بطحائي، فجر الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجدن وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وأفاد الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بحسب وكالة أنباء فارس، أن بطحائي البالغ من العمر 79 عامًا، ممثل طهران في المجلس توفي إثر إصابته بأزمة قلبية، في أعقاب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويحق لمجلس خبراء القيادة الإيرانية، تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في البلاد، ويتألف هذا المجلس حالياً من 88 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها 8 سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة عن ذلك، كلما زاد معها تمثيلها بعدد الأعضاء.