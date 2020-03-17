وفيات فيروس كورونا تصل إلى 7154 حالة.. والإصابات تتجاوز 182 ألفًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم لتصل على 7154 حالة وفاة، فيما ارتفعت أعداد المصابين لتصل إلى أكثر من 182 ألف مصاب بالمرض في العالم، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء.

وانحسرت أعداد القتلى جراء الإصابة بالمرض في الصين، والتي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، حيث ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 13 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض، الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3226 في أنحاء البلاد، فيما رصدت اللجنة 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الصين منذ بدء انتشار المرض إلى 80881.

وأصبحت أوروبا، البؤرة الجديدة لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث ارتفعت أعداد الوفيات في إيطاليا، بعد نحو أسبوع من إعلان حكومتها "الإغلاق التام" وتطبيق إجراءات الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد إلى 2158 حالة وفاة، فيما ارتفعت أعداد المصابين لتصل إلى 27980 حالة إصابة.

وفي إسبانيا ارتفعت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لتصل إلى 342 حالة وفاة بينما وصلت أعداد المصابين في البلاد إلى 9942 إصابة بالمرض، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالبت السلطات في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا، المواطنين بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع إغلاق كافة الأماكن العامة وتعليق الأنشطة الرياضية والفعاليات والتجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، قبل أيام تعليق الرحلات الجوية إلى أوروبا، فيما بدأت بلاده خطة طوارئ وطنية للحد من انتشار المرض، والذي بدأت شركات ومؤسسات طبية تجارب لاختبار لقاحات لمكافحة المرض.

السلطات المصرية بدورها، أعلنت تعليق حركة الطيران في البلاد، اعتبارًا من الخميس المقبل 19 مارس آذار، لمدة أسبوعين، بالتزامن مع تعليق الدراسة في المدارس والجامعات. وطالبت الحكومة المصرية مواطنيها بالبقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد تسجيل 166 إصابة، و4 حالات وفاة.

وستبدأ السلطات في الأردن، الثلاثاء، إجراءات إغلاق المجال الجوي والحدود البرية والبحرية، للحد من انتشار المرض في البلاد، مع تسجيل 20 إصابة.

إيران التي تعد أكبر بؤر الإصابة بالمرض في آسيا بعد الصين، ارتفعت فيها أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، لتصل إلى 853 حالة وفاة، فيما سجلت الإصابات 14991 حالة منذ تفشي المرض في كافة أنحاء البلاد، في الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأرقام المعلنة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد في بلاده واعدة، مطالبًا مواطنيه بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار المرض.