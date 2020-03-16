من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران أنها منحت 83 ألف سجين إجازات، تزامنا مع جهود مكافحتها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية عن رئيس السلطة القضائية في إيران، سيد إبراهيم رئيسي، قوله إنه تم تنفيذ الإجراءات القانونية والقضائية لهذا العدد من السجناء في غضون فترة قصيرة يستدعي جهودًا كبيرة ودؤوبة على مدار الساعة.

وجاءت تصريحات رئيسي على هامش رئاسته آخر اجتماع للمجلس الأعلى لجهاز القضاء، لمناقشة أداء السلطة القضائية مع قرب نهاية العام القضائي في 20 مارس/أذار الجاري.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في إيران إلى 853 حالة وفاة، فيما سجلت 14991 إصابة، بينها 1.053 تم الإعلان عنها اليوم، حسب وكالة إيرنا.

في سياق آخر، قالت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية إن الإمارات أرسلت، اليوم، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت "وام" أن الطائرتين أقلعتا من مطار أبوظبي بحمولة قدرها أكثر من 32 طنا من الإمدادات، بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

وفي 3 مارس/أذار، أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 أطنان من الإمدادت الطبية إلى إيران بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "أزمة فيروس كورونا أكدت فعالية نهج المساعدات الإماراتي، حيث تقف القيادة والشعب جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى في وقت الحاجة".