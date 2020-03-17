"لا توجد طريقة لوقف انتشاره".. خبراء الصحة يتوقعون أن تكون أفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إنه تم وضع أكثر من 300 أسرة في إحدى قرى محافظة الدقهلية (شمال مصر) تحت الحجر الصحي.

وأضافت زايد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن هذه الأسر توجد في نفس القرية التي ظهرت فيها حالتي الوفاة لشخصين من أسرة واحدة".

وأوضحت زايد: "حالة السيدة المتوفاة (التي أعلن عن وفاتها يوم 12 مارس/أذار) كانت في قرية داخل مركز، حصرنا 300 أسرة في القرية وعملنا لهم حجر صحي"، لضمان "تطهير المركز (مركز بلقاس بالدقهلية) كله".

وتابعت وزير الصحة المصرية: "مش عاوزة أقول إننا بنقفل المحافظات، لكننا نتخذ إجراءات أكثر صرامة... نحاول أخذ إجراءات استباقية وعدم الانتظار لحين تصاعد عدد الحالات"، منها "تقييد الحركة في عدد من المحافظات، وإجراءات احترازية مُشددة".

وأشارت زايد إلى أن الإجراءات تأتي لضمان سلامة المواطنين، لا سيما في الأماكن التي تم اكتشاف حالات فيها.

كما تحدثت زايد إجراءات احترازية مُماثلة في المناطق السياحية، قائلة: "خدنا إجراءات احترازية هتشوفوها بكرة، لكنها بدأت من اليوم.. الضوابط بدأت بشكل حاد جدًا"، وذلك بعد عرضها على رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وفي وقت سابق، أمرت وزيرة الصحة المصرية باتخاذ إجراءات وقائية مُشددة بـ 3 محافظات في دلتا مصر، هي الدقهلية، ودمياط، والمنيا.

وفي مساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 40 إصابة جديدة "إيجابية" النتائج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 166.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين، واحدة لألماني الجنسية عمره 72 عامًا، كان في محافظة الأقصر، والأخرى لمصري عمره 50 عامًا، من محافظة الدقهلية. وكان الأخير مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس/أذار، في نفس المحافظة.