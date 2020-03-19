واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه دفع إدارة الغذاء والدواء FDA، لإزالة الحواجز التي تحول دون وصول مضاد الملاريا إلى المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى الدواء الذي يحمل اسم هيدروكسي كلوركين سيتاح على الفور لعلاج فيروس كورونا.

وأوضح ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، "لقد كان موجودًا منذ فترة طويلة، لذا نعلم أنه إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها فلن تقتل أي شخص"، مما يشير إلى أنه سيتم استخدام الدواء بشكل تجريبي في علاج فيروس كورونا.

وتابع الرئيس الأمريكي، إنه دواء شائع وسوف يتوفر قريبًا "للاستخدام الموصوف" في فيروس كورونا المستجد، "علينا إزالة كل حاجز أو الكثير من الحواجز التي كانت غير ضرورية وقد فعلوا ذلك للحصول على نشر سريع للعلاجات الآمنة والفعالة ونعتقد أن لدينا بعض الإجابات الجيدة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الأربعاء، تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه سيتم استخدام كافة الموارد الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك موارد الجيش الأمريكي.