فيروس كورونا.. سماء الصين تعود إلى اللون الأزرق بعد أشهر من الأدخنة الكثيفة

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بكين، الصين (CNN)-- أعلنت الصين عن تسجيلها 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديدة - جميعها لحالات قادمة من الخارج - وثلاث وفيات جديدة حتى نهاية اليوم الخميس، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3248، فيما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 80967.

والخميس هو اليوم الثاني، الذي أفادت فيه الصين بعدم حدوث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المنقولة محليًا.

كما أنه اليوم الثاني الذي لم يتم فيه الإبلاغ عن حالات مؤكدة جديدة في مقاطعة هوبي، التي ظهر فيها الوباء قبل تفشيه وانتشاره عالميًا.