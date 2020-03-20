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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة التعليم المصرية إلغاء امتحانات نهاية العام لبعض صفوفها الدراسية، فيما اعتمدت وسائط للتعلم عن بعد، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة حتى نهاية مارس/أذار، ضمن جهود مواجهة وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استعراض وزير التربية والتعليم في مصر، الدكتور طارق شوقي، خطة وزارته للتحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي، حسب ما أوردته صفحة مجلس الوزراء المصري عبر فيسبوك، مساء الخميس.

وقال شوقي إنه تم توفير مناهج دراسية كاملة لكافة الصفوف على مكتبة إلكترونية، وإتاحة التواصل بين المعلمين والطلاب والآباء عبر منصة رقمية، مؤكدًا أنه حان وقت الاعتماد على التعلم عن بعد "بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا".

وأشار وزير التعليم ما قبل الجامعي في مصر إلى أن وزارته وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري (EKB)، لمساعدة قرابة 22 مليون طالب خلال المذاكرة عبر موقع https://study.ekb.eg.

وفيما وأكد وزير التعليم المصري أنه لا نية لحذف أجزاء من المناهج، لفت شوقي إلى الاعتماد على منصة Edmodo للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة.

أوضح شوقي أن طلاب مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي، سيتلقون مناهجهم عبر نظام التعلم عن بعد الجديد.

وقال شوقي إن طلاب الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل) لن يخوضون امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، مع الاكتفاء بعمل مشروع بحث عبر الإنترنت.

بينما ستجرى امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية في مواعدها داخل لجان الامتحانات المعتادة، في حين يجري طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحاناتهم من منازلهم عبر "التابلت" من المنزل، على أن يتم تصحيحه إلكترونيًا.

أما الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصفين الأول والثاني الثانوي)، فسيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل طلاب سنوات النقل. ومثلهم الطلاب المصريون في الخارج.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 256 حالة، بعد تسجيل ٤٦ حالة إيجابية جديدة للوباء. إضافة إلى وفاة مواطن مصري، عمره ٦٨ عامًا، من محافظة الجيزة.