روما، إيطاليا (CNN)-- في الوقت الذي يكافح فيه العاملون قطاع الصحة في إيطاليا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصيب عدد كبير منهم على ذات الوتيرة بالوباء.

إلى الآن، أحصى المعهد الصحة الوطني في البلاد وفاة 17 طبيبًا وإصابة ما مجموعه 3.654 من الطواقم الطبية بفيروس كورونا.

ويواجه الطاقم الطبي، الذي يعد بمثابة خط الدفاع الأول، أوقاتا عصيبة في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا.

ويوم الجمعة، أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، ليصل إلى 47 ألف إصابة و221 بزيادة قدرها 5986 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوكالة، أن أعداد الوفيات ارتفعت بمقدار 627 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 4 آلاف و32 شخصًا منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد قبل أسابيع.

وتعد إيطاليا أكبر بؤر الإصابة بوباء فيروس كورونا في العالم، متفوقة على الصين التي تفشى فيها المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي، في أعداد الضحايا نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، في خطاب أمام لجنة اتحاد الأطباء والجراحين، إن بلاده "تواجه أصعب لحظة في تاريخها على الإطلاق"، محذرًا من أن "عدوًا جديدًا ورهيبًا يدخل حياتنا ويغير كل شيء جذريًا".