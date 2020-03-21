دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر وصول إجمالي حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى يوم الجمعة إلى 285 حالة، بينهم 8 وفيات، و39 حالة تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفى العزل.

وقال مُتحدث وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان، إن 29 حالة جديدة جرى تسجيلها، وثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و 28 مصريًا، بعضهم عائدون من الخارج، وآخرون من المخالطين لحالات إيجابية أُعلن عنها مُسبقًا.

وأضاف مُتحدث الصحة المصرية أن مصريًا عمره 60 عامًا، من محافظة الجيزة، قد توفى، وأنه كان عائدًا من إيطاليا. وهي الحالة التي الإشارة إليها، مساء الخميس.

وأشار مجاهد إلى أن 11 حالة من مصابي فيروس كورونا قد خرجت من مستشفى العزل، منهم 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، إضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.