أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة الصحة العالمية حدوث 183,020 حالة جديدة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، الأحد، وهو رقم قياسي تُعلنه المنظمة في غضون 24 ساعة.

وتم تسجيل الرقم القياسي الأخير في 18 يونيو حزيران، عندما أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 181,232 إصابة جديدة عالميًا.

ومن بين ست مناطق عالمية، شكلت الأمريكتان الغالبية العظمى من الحالات الجديدة (116,041) التي أبلغت عنها منظمة الصحة العالمية الأحد.

وقد جاء ما يقرب من نصف هذا الإجمالي في الأمريكتين من البرازيل، حيث أحصت منظمة الصحة العالمية 54,771 حالة جديدة.

وقالت الصحة العالمية إن إجمالي حالات الإصابة بالوباء حول العالم بلغت 8,708,008 حتى يوم الأحد، بينما أبلغت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن 8,926,050 إصابة حول العالم. وتعتمد CNN فقط على أرقام الجامعة في تقاريرها عن فيروس كورونا.