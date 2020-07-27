ساو باولو، البرازيل (CNN)-- قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 24 ألفا و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الأحد، وبذلك يصل إجمالي حالات الوباء في البلاد إلى 2 مليون و419 ألفا و91 حالة.

كما أبلغت الصحة البرازيلية عن 555 حالة وفاة إضافية، بسبب الفيروس، ليصل عدد الوفيات في البرازيل إلى 87 ألفا و4 حالات.

ويصادف يوم الأحد مرور خمسة أشهر منذ أن أبلغت البرازيل عن أول حالة إصابة مؤكدة لفيروس كورونا في 26 فبراير شباط الماضي.

يأتي ذلك بعد أن أظهر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، نتائج سلبية لاختبار فيروس كورونا، السبت، وهو أول اختبار سلبي له منذ أظهر اختبار أولى إيجابية إصابته بالمرض في 7 يوليو تموز.

وفي وقت لاحق، قالت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية إن بولسونارو قدم "مثالا سيئا" من خلال الاختلاط الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامة مباشرة، بعد إعلان نتائج اختباره السلبية لكورونا.