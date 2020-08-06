دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، أن لقاح فيروس كورونا الذي عمل على تطويره معهد "غماليا"، ومقره موسكو، سيتم تسجيله خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "ريا نوفوستي".

وقال مسؤولون روس لـCNN إنهم يعملون من أجل تحديد موعد 10 أغسطس/ آب أو قبل ذلك للموافقة على اللقاح، الذي ابتكره معهد "غماليا" في موسكو.

وخلال اجتماع حكومي ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت نائبة رئيس وزراء روسيا، تاتيانا غوليكوفا، التي تشرف على الاستجابة الروسية لفيروس كورونا، إن البلاد تخطط لبدء إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا بكميات كبيرة خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.



وقالت غوليكوفا: "يتوفر لقاحان واعدان لدينا، أحدهما تم تطويره بالاشتراك مع معهد غماليا التابع لوزارة الصحة ومعهد الأبحاث الـ48 التابع لوزارة الدفاع".

وتابعت غوليكوفا: "نخطط لتسجيله في أغسطس الجاري بشرط أنه بعد تسجيله سيكون هناك تجارب سريرية على ألف و160 شخصاً. ومن المقرر أن يتم إنتاج اللقاح بكميات كبيرة في سبتمبر 2020".



وأضافت جوليكوفا أن "لقاحاً آخر طوره مركز "Vektor" لدى الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، التي تعرف باسم "روسباتريبنادزور"، بدأ تجارب سريرية مشتركة من المقرر أن تنتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل كما سيخضع في في الشهر ذاتها للتسجيل الحكومي من أجل إنتاجه اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تصدر روسيا أي بيانات علمية حول اختبار اللقاح الخاص بها ولا تستطيع CNN التحقق من سلامته أو فعاليته المزعومة.

ويقول منتقدون إن سعي البلاد للحصول على لقاح، يأتي وسط ضغوط سياسية من الكرملين، الذي يحرص على تصوير روسيا كقوة علمية عالمية، بالإضافة إلى أن هناك مخاوف واسعة النطاق من أن الاختبار البشري للقاح غير مكتمل.