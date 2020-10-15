الصحة العالمية تُحذر: قرابة 80٪ من دول أوروبا تشهد نموًا لحالات كورونا

(CNN Health)-- قالت كبيرة الخبراء التقنيين في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، إنه في "اليوم الجديد"، الخميس: "تشهد حوالي 80٪ من البلدان في جميع أنحاء المناطق الأوروبية نموًا" في حالات فيروس كورونا.

وأخبرت فان كيركوف مراسلة CNN، أليسن كاميروتا "أننا نشهد بالتأكيد حالة مقلقة للغاية في جميع أنحاء أوروبا، حيث نشهد عودة الظهور. نشهد زيادة في انتقال العدوى في عدد كبير من البلدان في جميع أنحاء المنطقة".

وقالت فان كيركوف إن العديد من الدول سيطرت على الفيروس في وقت سابق خلال الوباء، ويمكنها فعل ذلك مرة أخرى.

وأضافت: "نشهد زيادة كبيرة في حالات الاستشفاء. نشهد زيادة في معدلات العناية المركزة في عدد من البلدان، لكنها ليست موحدة في كل بلد وفي كل مدينة. هناك نقاط ساخنة. ولذا فإن ما نحتاج إلى القيام به هو توجيه التدخلات إلى حيث تشتد الحاجة إليها".

واعتبرت كبيرة الخبراء التقنيين في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف أنه "يمكننا القيام بذلك على الرغم من أن الناس سئموا حقًا من هذا ويريدون العودة إلى الاقتباس غير المقتبس "طبيعي"، فإن طبيعتنا الطبيعية الجديدة تعني أننا سنضطر إلى التعايش مع هذا لبعض الوقت".