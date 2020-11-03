سحب عقار "ميتفورمين" لعلاج مرض السكري.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقرر سحب عقار "ميتفورمين" المخصص لعلاج مرض السكري، المستخدم على نطاق واسع، بسبب احتوائه المحتمل على عناصر تؤدي للإصابة بداء السرطان.

وصُمم عقار "ميتفورمين" لخفض مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2.

وأعلنت شركة ".Nostrum Laboratories Inc"، ومقرها مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية، يوم الاثنين سحبها طواعيةً أقراص "metformin HCl"، وفقاً لما نشرته إدارة الدواء والغذاء الأمريكية.

وكشفت الاختبارات على العقار عن مستويات من مادة النيتروسامين، أو "NDMA"، تتجاوز الحد المقبول في الأقراص المسترجعة.

وتعتبر المادة الكيميائية "NDMA" مادة مسرطنة محتملة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية، وهي مادة كيميائية عضوية تُستخدم في صنع وقود الصواريخ السائل، ويمكن أن تكون نتيجة ثانوية للتصنيع، بما في ذلك تصنيع الأدوية.

وتعد هذه أحدث عملية سحب لعقار "ميتفورمين" المرتبط بالملوثات التي يحتمل أن تسبب السرطان في الأدوية.

وأوضحت شركة "Nostrum" أنها لم تتلق أي تقارير عن أحداث سلبية تتعلق بسحب العقار، وقالت الشركة أيضاً إنها تخطر موزعيها وترتب لإعادة المنتج المسترجع.

ويعاني أكثر من 34 مليون شخص في الولايات المتحدة من مرض السكري، أي حوالي شخص واحد من كل 10، مع تشخيص نحو 90 إلى 95% منهم بمرض السكري من النوع 2، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.