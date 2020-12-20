ما احتمالية عدم عمل لقاحات كورونا مع السلالة الجديدة؟.. السلاوي يرد

نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN Health)-- قال منصف السلاوي، رئيس عملية "راب سبيد"، لمذيع CNN، جيك تابر، الأحد، إنه "من غير المحتمل جدًا" ألا تكون اللقاحات المتاحة حاليًا فعالة على المُتغير أو سلالة فيروس كورونا الجديدة المُبلغ عنها في المملكة المتحدة.

وقال السلاوي: "حتى الآن، لا أعتقد أنه كان هناك سلالة واحدة (من الوباء) يقاوم اللقاح... لا يمكننا استبعادها (أي استبعاد هذه الفرضية)، لكنه ليست موجودة حالياً".

وأضاف السلاوي أن فيروس كورونا قد يميل إلى التباين، لأن عملية RNA التي يستخدمها الفيروس أكثر عرضة للأخطاء.

وأشار السلاوي إلى أن الجوانب الحرجة للفيروس، مثل بروتين السنبلة المُتضمن في اللقاح، خاص جدًا بـ Covid-19 ومن غير المرجح أن تتحور كثيرًا.

وقال السلاوي إنه "نظرًا لأن اللقاحات تستخدم أجسامًا مضادة للعديد من الأجزاء المختلفة من بروتين السنبلة، فإن فرص تغيرها جميعًا، على ما أعتقد، منخفضة".