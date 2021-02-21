بيروت، لبنان (CNN)-- يعتزم لبنان تخفيف بعض القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، اعتبارًا من يوم الاثنين، كجزء من المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة لاحتواء انتشار الوباء.

وقالت فرقة عمل حكومية مسؤولة عن التعامل مع فيروس كورونا، في بيان الأحد، إن الشركات، مثل عمال التنظيف الجاف ووكلاء السفر ومحلات صيانة وغسيل السيارات ومواقع البناء والمتاجر التي تبيع المنتجات الزراعية والبيطرية مسموح لها بفتح أبوابها في أوقات محددة. ويُطلب من الأشخاص الذين يعملون في هذه الشركات الحصول على تصاريح سفر من منصة حكومية عبر الإنترنت.

كما سيُسمح بفتح المرافق الرياضية الخارجية لساعات محددة، ولكن يُحظر الرياضات الجماعية، ويُسمح فقط بالأنشطة الرياضية الفردية.

وفرض لبنان إغلاقًا كاملاً شمل حظر تجول لمدة 24 ساعة بعد تصاعد عدد حالات الإصابة والوفيات في 14 يناير/كانون الثاني، كان من المفترض أن ينتهي يوم 25 من الشهر نفسه، لكن تم تمديده حتى 8 فبراير/شباط بسبب الزيادة غير المسبوقة.

في أوائل فبراير/ شباط، أعلنت الحكومة عن خطة لإعادة فتح البلاد على أربع مراحل مدة كل منها أسبوعين، تنتهي برفع القيود بالكامل في 22 مارس/آذار.

واستمرت المرحلة الأولى التي بدأت الاثنين 8 فبراير/شباط، مع حظر التجول لمدة 24 ساعة لعامة الناس، لكن تم السماح بمغادرتهم منازلهم للقيام بالتسوق الأساسي في محلات السوبر ماركت والمتاجر بعد الحصول على الموافقة على ذلك عبر بوابة حكومية إلكترونية.

وبدأ لبنان حملته للتلقيح ضد فيروس كورونا الأحد الماضي، بعد وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر/بيونتيك في مطار بيروت الدولي في اليوم السابق.

وسجل لبنان عددًا إجماليًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 355,073، مع 4340 حالة وفاة مرتبطة بالوباء منذ ظهوره في البلاد، وفقًا لوزارة الصحة العامة.