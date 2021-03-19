غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- قالت وزارة الصحة السورية إن أسرة المستشفيات المخصصة لمرضى فيروس كورونا في العاصمة السورية دمشق بلغت طاقتها 100٪، بسبب ارتفاع عدد الحالات.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ بوزارة الصحة، توفيق حسبة، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن الانتشار المحلي للفيروس شهد "زيادة كبيرة" في دمشق، مما أدى إلى إجهاد معدل إشغال أسرة رعاية المرضى في ثلاثة مستشفيات عامة.

في حين قال بيان رئاسي إن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا في 8 مارس، لكنهما يتعافيان بشكل جيد.

وبدأت الدولة التي مزقتها الحرب في إدارة لقاحات كورونا المستوردة من "دولة صديقة" غير محددة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وفقًا لـ"سانا".

وسجلت سوريا ما مجموعه 37,477 حالة وإجمالي 1732 حالة وفاة على أساس الأعداد التراكمية من السلطات الطبية المحلية المتعددة في البلاد.