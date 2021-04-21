هذه أفضل الأوقات المقترحة لممارسة المشي خلال شهر رمضان

للمشي فوائد كثيرة.. كيف تزيد من هذا التمرين في حياتك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت معتاداً على المشي قبل رمضان، فهذا أمر رائع، إذ يتمتع المشي بفوائد صحية عديدة على الجسم.

وعبر موقع "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي مؤخراً الأوقات المقترحة لمساعدتك على الاستمرار في المشي خلال شهر رمضان.

وإذا كنت تفضل المشي أثناء الفجر قبل رمضان، فيمكنك استبدال ذلك عن طريق ممارسة المشي قبل الإفطار بساعة.

إذا كنت معتاداً على المشي قبل رمضان فهذه الأوقات المقترحة لك في رمضان ⏱ #رمضان_لك_وللحياة https://t.co/58F0dO8UpZ

وإذا كنت تفضل المشي في منتصف الليل، فيُنصح بالمشي قبل السحور.

ويمكن للمرء ممارسة المشي ما بين الساعة التاسعة والحادية عشرة مساءً في حال اعتاد على المشي عصراً قبل رمضان.

وبالنسبة للأشخاص الذين كانوا يفضلون المشي بعد العشاء، فيمكنهم المشي يعد السحور.