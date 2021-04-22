ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال شهر رمضان، يتناول الصائمون العديد من الأطعمة والمشروبات التي تشتهر خلال هذا الشهر بالتحديد، ولكن، ما هي السعرات الحرارية لكل منها.

وفي ظل التعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووكالة الأنباء السعودية (واس)، نشرت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بعض المعلومات للتوعية بكمية السعرات الحرارية المتوفرة بأطعمة موائد رمضان.

ضمن التعاون بين #الهيئة_العامة_للغذاء_والدواء و "#واس" للتوعية بكمية السعرات الحرارية في أطعمة موائد #رمضان: 3 تمرات تعادل 60 سعرة، ومشتقات الألبان الدسمة المضافة عليها مع الطحينة 1231 سعرة. #رمضاننا_مع_واس #واس_عام https://t.co/WVswVbScPm

وأوضحت التغريدة أن كل 3 حبات من التمر تعادل 60 سعرة حرارية.

وتتباين السعرات الحرارية بحسب الإضافات على التمر، وجميع القيم الغذائية موضوعة لكل 100 غرام.

الطحينة

680 سعرة حرارية

59 غراماً من الدهون

قشطة طازجة

كامل الدسم: 310 سعرة حرارية

قليل الدسم: 253 سعرة حرارية

زبادي

كامل الدسم: 68 سعرة حرارية

قليل الدسم: 57 سعرة حرارية

لبنة طازجة

كامل الدسم: 173 سعرة حرارية

قليل الدسم: 115 سعرة حرارية

ضمن التعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء و"واس" للتوعية بكمية السعرات الحرارية في أطعمة موائد رمضان : التوت : 165 سعرة، قمر الدين : 140 سعرة، عصير طازج : 120 سعرة، السوبيا : 250 سعرة . #رمضاننا_مع_واس #واس_عام https://t.co/W0NlQwLDlX

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أيضاً السعرات الحرارية لأبرز المشروبات التي تتواجد على الموائد الرمضانية، ما هي؟

شراب التوت (240 مل): 165 سعرة حرارية

عصير قمر الدين (240 مل): 140 سعرة حرارية

عصير طازج (240 مل): 120 سعرة حرارية

سوبيا (240 مل): 250 سعرة حرارية

ويختلف محتوى السعرات الحرارية باختلاف كمية السكر المضاف إلى المشروبات. وفي حالة إضافة ملعقة شاي من السكر، وهي تعادل 5 غرامات، فذلك يعني إضافة 20 سعرة حرارية.