الصحة المصرية تقدم نصائح حول تناول الطعام بطريقة صحية في رمضان

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نشر الأحد ، 25 ابريل / نيسان 2021

ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية عدداً من النصائح، بشأن تناول الوجبات بطريقة صحيحة خلال شهر رمضان.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو توضيحي حول نوع الأطعمة وكيفية تناولها خلال وجبتي الإفطار والسحور وما بينهما للحفاظ على الصحة طوال شهر رمضان.

وفيما يلي نصائح وزارة الصحة والسكان المصرية لتناول الوجبات بطريقة صحيحة خلال شهر رمضان.

وقت الإفطار

الإفطار على التمر، والحليب، والماء، وتناول القليل من الحساء الدافئ.

أخذ استراحة لأداء الصلاة، ثم تناول وجبة الإفطار الرئيسية.

وجبة الإفطار

تناول وجبة متوازنة تحتوي على كافة العناصر الغذائية بكميات معتدلة من النشويات، والبروتينات، والخضار.

يفضل توزيع وجبة الإفطار على مرتين.

بين وجبتي الإفطار والسحور

إستهلاك ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه.

تجنب المشروبات الغازية والجاهزة المحلاة، واستهلك العصائر الطبيعية كبديل.

يفضل تناول الفاكهة الطازجة أو المجففة.

يمكن تناول الفول السوداني أو الترمس.

لا مانع من تناول الحلويات الرمضانية ولكن بكمية قليلة، ويفضل تناول الحلويات المعدة صحياً بقليل من الدهون مع وضع الفاكهة بدلاً من الكريمة.

وجبة السحور