ممارسة خاطئة برمضان قد تضر بصحتك.. تجنب السهر لهذه الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بالنسبة للبعض، يترادف شهر رمضان مع السهر، ولكن، تأتي هذه العادة على حساب صحتك.

ويتميز شهر رمضان بالعديد من العادات والتقاليد التي تغير من روتين الحياة اليومي، بحسب ما ذكرته مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الصحة بسلطنة عُمان عبر "تويتر".

وتؤثر بعض السلوكيات على صحة الصائمين، وتحرمهم من فوائد الصوم، مثل التغيير المفاجئ في مواعيد النوم والاستيقاظ.

وينام البعض لساعات أقل، وبشكل متقطع، وفي أوقات غير مناسبة.

وقد يؤدي هذا التغيير إلى مجموعة من التأثيرات السلبية، مثل قلة التركيز خاصةً أثناء القيادة، أو العمل، وتشتت الذهن، والنسيان، والتوتر، والعصبية، إضافةً للأرق.

🔴علينا تصحيح ممارساتنا الخاطئة في رمضان وجعل شهر رمضان فرصة لتهذيب النفس. #دمتم_بعافية #رمضان_كريم #تثقيف_صحي #وعيك_صحة https://t.co/XmE5S1z2Of

ويسبب السهر خللاً في الجهاز المناعي، وهو خط الدفاع الأول ضد الأمراض، إلى جانب أعراض جسدية أخرى مثل الصداع، وفقدان الشهية، والخمول، وقلة كفاءة عضلات الجسم.

ويؤدي السهر لفترات الطويلة أيضاً إلى نقص في هرمون الميلاتونين الذي يفرزه الدماغ أثناء النوم ليلاً، ويؤدي ذلك إلى حدوث بعض الاضطرابات.

ولذلك، من المهم أخذ قسط وافر من الراحة خلال هذا الشهر، وتجنب تغيير مواعيد نومك بشكل مفاجئ.