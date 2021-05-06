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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نسمع في كثير من الأحيان عن الأمراض غير السارية ومدى خطورتها وتأثيرها على صحة الإنسان.. ولكن هل سبق أن تساءلت عن أسباب الإصابة بها؟

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، سبعة أسباب للإصابة بالأمراض غير السارية.. إليك أبرزها:

الخمول البدني وقلة النشاط

التغذية غير السليمة

استهلاك الكحول

ارتفاع ضغط الدم

استهلاك التبغ

السمنة

الوراثة

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، تدوم الأمراض غير السارية لفترات طويلة وتتطور ببطء في غالب الأحيان.

وتنقسم الأمراض غير السارية إلى أربعة أنواع رئيسية، وهي: