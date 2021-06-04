كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

ما هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى تناولها لتعيش حياة طويلة؟

هل تتناول الحصة الموصى بها من الفاكهة والخضار يوميًا؟ إليك طرق بسيطة لتغيير نظامك الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن أصبح الطعام النباتي خيارًا يرحب به كثير من الناس، يستعد الكرنب الأجعد (الكالي) لاتخاذ موقعًا رئيسيًا على أطباق الطعام.. إليك بعض الأفكار الجديدة لتحضير الكرنب، والتي ستجعلك تقع في حبه مرة أخرى.

يتميز الكرنب الأجعد بأنك تستطيع تحضيره بعدة طرق. على سبيل المثال، يمكنك تناوله نيئًا أو مقليًا أو مطهوًا أو محمصًا كجزء من وجبة صينية، وصنع رقائق مقرمشة من أوراقه.

ويمكنك أيضاً أن تتناوله مع أي نكهة يمكن تخيلها، بما في ذلك الكاري الهندي الحار، والجبن، وصلصات توسكانا الريفية.

ويمكن أن تضيفه أيضًا إلى مختلف عصائر الفاكهة والخضراوات.

وفي حال تساؤلك عن قيمته الغذائية، فهو غني بفيتامينات A وC وK، وكذلك حمض الفوليك واللوتين. ويعد غنيًا أيضًا بمضادات الأكسدة والغلوكوسينولات، والتي يمكن أن تكون بمثابة دفاعات طبيعية ضد السرطان والسمنة.

وتقول لورد كاسترو، وهي اختصاصية تغذية مسجلة ومديرة مختبر الطعام في جامعة نيويورك، إنه رغم ظهور الكرنب والخضراوات الورقية في قائمة "Dirty Dozen"، التابعة لمجموعة العمل البيئي لمبيدات الآفات المحتملة، إلا أن هذا لا يعني أن تتجنب تناوله.

وكما هو الحال مع جميع الأطعمة، توصي كاسترو بتناول الكرنب الأجعد باعتدال، وكجزء من مجموعة متنوعة من الخضروات والمنتجات.

وقالت: "لا ينبغي أن يتناول أحد طعام واحد طوال الوقت، فكلما زاد تنوعك، تم تخفيف المخاطر".

الكرنب الأجعد وسلطة ريكوتا سالاتا

إذا كنت تتجنب تناول سلطة الكرنب غير المطبوخة، فربما عليك أن تجرب الكرنب الأجعد الذي يتم تحضيره قبل يوم واحد بخل الليمون. وفي حال عدم عثورك على جبنة ريكوتا سالاتا الإيطالية، لا تتردد باستخدام جبنة الفيتا المملحة.

وعاء الحبوب

يعد وعاء الحبوب بمثابة نقطة انطلاق مثالية، حيث يتألف من الكرنب الأجعد والحمص والبطاطا الحلوة، مع حليب جوز الهند الكريمي، كما يمكنك إضفاء توابل شرق أوسطية تستطيع تعديلها لتتناسب مع ذوق عائلتك.

حساء نباتي بالكرنب الأجعد

يعد حساء Minestrone الإيطالي الريفي طريقة لذيذة للحصول على يوم كامل من الخضار في وجبتك. ويتناسب الكرنب مع باقي الخضراوات في هذا الطبق النباتي، الذي يذوب في المرق ويصبح طريًا للغاية.

ويتناسب الكرنب الأجعد مع العديد من أنواع الحساء الأخرى. لذلك، أضف حفنة منه في المرة القادمة التي تغلي فيها قدرًا من معكرونة الدجاج أو حساء الفاصوليا البيضاء.

رقائق الكرنب الأجعد

هل ترغب تعلم طريقة سهلة لتناول الكرنب الأجعد؟ كل ما عليك فعله هو خبزه في الفرن، وقد تتمكن من تناول مقلاة كاملة بجلسة واحدة.

كرنب سوتيه بالثوم

تعد هذه واحدة من أبسط الطرق وأكثرها كلاسيكية لتحضير الكرنب الأجعد.

قم بإضافة جبن البارميزان والقليل من الليمون فوق الكرنب الجاهز. واستبدل زيت السمسم بزيت الزيتون، ثم ضع صلصلة الصويا وبذور السمسم في طبق مستوحى من الطراز الآسيوي.