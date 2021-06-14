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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "نوفافاكس" الأمريكية الإثنين، أن اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا يتمتع بفعالية إجمالية تبلغ 90.4%، في تجربة المرحلة الثالثة، التي أجريت في أنحاء الولايات المتحدة، والمكسيك.

ولازالت التحليلات الإضافية للتجربة جارية، وفقاً للشركة، وسيتم تقديمها لمراجعة النظراء.

وتُظهر نتائج التجربة أنها متماشية مع الفعالية والسلامة التي أظهرها اللقاح سابقاً في تجربة المرحلة الثالثة التي أجريت في المملكة المتحدة، وفقاً لما قاله رئيس البحث والتطوير في "نوفافاكس"، الدكتور جريجوري جلين، لـ CNN.

وأُطلقت الدراسة في ديسمبر/كانون الأول، وسجّلت 29،960 بالغاً عبر 113 موقعاً في الولايات المتحدة، و6 مواقع في المكسيك.

وأُعطي بعض المشاركين علاجاً وهمياً، بينما تم إعطاء بعضهم جرعتين من لقاح "نوفافاكس" يفصل بينهما 21 يوماً.

وقالت الشركة إن اللقاح "جيد التحمل بشكل عام"، وتضمنت الآثار الجانبية الشائعة ألماً يستمر لأقل من ثلاثة أيام في موقع الحقن، والتعب، والصداع، وآلام في العضلات استمر لأقل من يومين.

وكانت هناك 77 حالة لفيروس كورونا ظهرت بين المشاركين أثناء الدراسة، وفقاً لـ"نوفافاكس".

وكانت 63 حالة في مجموعة الدواء الوهمي، بينما كانت 14 حالة في مجموعة اللقاح.

وأشارت الشركة إلى أن جميع حالات كورونا في مجموعة اللقاح كانت خفيفة. وكانت هناك 10 حالات متوسطة، و4 حالات شديدة في مجموعة الدواء الوهمي، ما يدل على فعالية اللقاح بنسبة 100% ضد الأمراض المتوسطة، أو الشديدة، وفقاً لـ"نوفافاكس".

وكانت معظم الحالات لدى الأشخاص "المعرضين لخطر كبير"، مثل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن الـ65 عاماً، والذين يعانون من أمراض مصاحبة معينة، أو الذين يتعرضون لـ"كوفيد-19" بشكل متكرر.

وأعلنت الشركة أن فعالية اللقاح بلغت 91% لدى السكان "الأكثر عرضة للخطر".

وألقى باحثو "نوفافاكس" أيضاً نظرة عن كثب على بيانات التسلسل لـ54 من بين 77 حالة "كوفيد-19" في الدراسة.

وبناءً على تسلسل تلك الحالات، أعلنت الشركة أن "فعالية اللقاح بلغت 93.2%" ضد المتغيرات المثيرة للقلق، أو ذات الاهتمام.

وأظهر تحليل نهائي لنتائج تجربة "نوفافاكس" في المملكة المتحدة للمرحلة الثالثة، والتي تم الإعلان عنها في مارس/آذار، أن اللقاح تمتع بفعالية عامة بلغت 89.7%، وبلغت فعاليته 96.4% ضد سلالة الفيروس الأصلية، و86.3% ضد المتغير "B.1.1.7" الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة.