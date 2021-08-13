5 طرق لدعم الأطفال والمراهقين خلال مراحل نمو أدمغتهم

طريقة جديدة لإيصال الدواء إلى الدماغ.. كيف يمكن استخدام العلاج الجيني في التعامل مع مرضي باركنسون والزهايمر؟

ليست فقط مفيدة للقلب وضغط الدم.. حمية البحر الأبيض المتوسط قد تحميك أيضًا من تلف الدماغ ومرض الزهايمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تشعر بالإحباط بسبب تمركز المراهقين حول الذات ودفع الحدود واتخاذ القرارات المشكوك فيها التي يبدو أنها تأتي من العدم، وهو خروج دراماتيكي عن سنوات المدرسة الابتدائية الجميلة؟

هذه شكاوى شائعة لدى الوالدين، ولكنها ذات تفسيرات تنموية.

وتتغير أدمغة المراهقين بسرعة، والخبر السار هو أن هناك طرقًا يمكن للوالدين من خلالها الاستفادة من فهم نمو دماغ المراهق النموذجي للتواصل مع فرصة أفضل للنجاح.

ويعد عدم الإقرار بالسرد القائل بأن المراهقين لديهم أدمغة غير ناضجة، ولا يمكنهم التفكير بوضوح، وهم صناع قرار سيئون ويميلون إلى المخاطرة خطوة مهمة، حسبما أوصت الدكتورة هينا طالب، اختصاصية طب الأطفال وطب المراهقين في مستشفى الأطفال في نيويورك.

وقالت طالب في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد سئمت من كل هذه التصريحات لأنها تسبب الأذى ولا تعكس الواقع من الناحية التطورية".

ومن المهم أيضًا عدم وضع افتراضات بسبب الجائحة.

وتشعر العديد من العائلات بالقلق من أن الجائحة قد غيرت مسار حياة أطفالهم أو تسببت في صعوبات عاطفية سيكون لها تأثير دائم، حسبما أشارت ليزا دامور، عالمة النفس ومؤلفة كتاب "غير متشابك: توجيه الفتيات المراهقات خلال المراحل السبع الانتقالية إلى مرحلة البلوغ" و"تحت الضغط: مواجهة وباء التوتر والقلق لدى الفتيات".

وقال دامور إنه "في معظم الأوقات، كانت هذه فترة صعبة حقًا من الحزن والضيق والقلق التي كان من الصعب التعامل معها لأنها استمرت لفترة طويلة ولم تنته بعد".

وخلال مواجهة عدم اليقين المستمر، من المهم احتضان حقائق نمو دماغ المراهقين.

وفيما يلي خمس طرق لدعم الأطفال والمراهقين بطريقة ترتبط بمرحلة النمو.

1. اتخذ نهج التكرار

ستستمر أدمغة المراهقين في التطور حتى منتصف العشرينات من عمرهم، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه خبر غير مشجع، إلا أنه أمر جيد، وفقًا لما شاركته تينا باين برايسون، وهي معالجة نفسية ومؤلفة مشاركة لكتاب "The Whole-Brain Child" و كتاب "الدماغ الصحيح".

وقالت برايسون في رسالة بالبريد الإلكتروني، بما أن أعوام المراهقة تتبع الأعوام الثلاث الأولى من العمر من حيث مرونة الدماغ، فإنها تعد بمثابة نافذة حيث الخبرات والفرص المتكررة للتعليم وبناء المهارات مهمة بشكل كبير.

وأضافت: "كن حاسمًا خاصةً فيما يتعلق بنوع الخبرات العلائقية الجيدة التي يمرون بها مع الكبار الداعمين الإيجابيين".

ونظرًا لمدى أهمية التكرار بمرور الوقت، أوصت برايسون أيضًا بعدم الحكم على المراهقين بناءً على ما يحدث في يوم أو أسبوع أو شهر. وبدلاً من ذلك، فكر في تقدمهم بمرور الوقت وفكر، "هل هم أكثر نضجًا ومسؤولية مما كانوا عليه قبل ستة أشهر؟".

2. تحقق من صحة المشاعر بدلاً من التقليل منها أو انتقادها

يعاني المراهقون من العواطف بشكل أكثر كثافة من البالغين، مما يمثل تحديًا خلال المواقف المشحونة عاطفياً.

قالت الدامور: "المراهقون لديهم أدمغة مزعجة، وتمت ترقية مركز العاطفة وجعله أكثر قوة قبل أن يحصل نظام الحفاظ على المنظور على ترقيته وقوته المصاحبة".

وفي مواجهة المشاعر الكبيرة، حافظ على هدوئك، وامنح الأطفال فرصة لتهدئة مشاعرهم الشديدة والتحقق من مشاعرهم.

وأضافت دامور: "عندما تهدأ المشاعر ، تعود أنظمة الحفاظ على المنظور إلى العمل".

وبدلاً من التقليل من المشاعر أو إضعافها، أوصت دامور بتجربة التعليق، مثل "أراك غاضبًا" متبوعًا بالتعاطف، وأشارت إلى أنه عندما تبدأ عاصفة الانفعالات في الهدوء، فإن العقل المراهق يعود للسيطرة.

والاستجابات المؤيدة مهمة أيضًا لنمو الدماغ والتواصل في المستقبل.

وأوضحت بريسون: "عندما يشاركنا المراهقون أفكارهم ومشاعرهم، والتي تبدو أحيانًا مثل النقد أو الشكوى أو الصراخ، إذا استجبنا بطرق تجعلهم يشعرون بالتقليل من شأنهم أو انتقادهم، فإن دماغهم يصنع ارتباطًا سلبيًا بالمشاركة معنا، لذا سوف يتراجعون وسنتوقف عن سماع ما يشعرون به وما يفكرون به".

3. تغذية الكيمياء التي تسعى للحصول على المكافأة

أدمغة المراهقين مصممة للبحث عن تجارب ومكافآت جديدة.

وأوصت طالب بأن يكون الآباء والأمهات جزءًا من العملية من خلال إبراز التعليقات الإيجابية أو المكافآت.

وقالت طالب: "قد يعني ذلك إبراز نقاط القوة لهم، ومدحهم، وفهم أنه من خلال المخاطرة وخوض تجارب جديدة، يقوم المراهقون بضبط التجارب التي تستحق الاحتفاظ بها معهم".

وتشير طالب إلى أن نهج التربية الإيجابية قد يكون له آثار طويلة المدى، مضيفة: "كن صوت المكافأة، الشخص الذي يجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم، وقد يسمعون كلماتك تتردد في أذهانهم طوال حياتهم".

4. استمر في الظهور، حتى عندما يكون الأمر صعبًا

أوضحت برايسون أن إحدى تحديات الأبوة والأمومة للمراهقين تتمثل في اللحظات الصعبة عندما يقوم الآباء والأمهات بالتفاعل والاستجابة بطرق تدفع أطفالهم بعيدًا، في حين أن تلك اللحظات بعينها يكون الأطفال فيها في أمس الحاجة إلى معرفة أن والديهم يساندونهم من أجلهم.

وقالت برايسون: "في بعض الأحيان يكون لديهم القدرة على أن يكونوا ناضجين وأن يتعاملوا مع أنفسهم وظروفهم بشكل جيد، وفي أحيان أخرى لن يفعلوا ذلك".

وأضافت: "ستكون هناك أوقات يحتاجون فيها إلى مزيد من التدريب والدعم والمساعدة وفي أوقات أخرى لن يحتاجوا إليها. أكثر ما يحتاجون إليه منا هو الظهور أمامهم عندما يحتاجون إلينا".

5. دعم أنماط نوم المراهقين

يعد النوم ساحة معركة شائعة أخرى بين الآباء والمراهقين، ولكن التغييرات في أنماط النوم لدى الأطفال والمراهقين طبيعية.

وأشارت طالب إلى أن الإنسان يمتلك إيقاعًا بيولوجيًا يطلق المد والجزر الطبيعي من الميلاتونين، وهرمون الظلام والنوم، وأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا يواجهون تحولًا طبيعيًا في هذا الإيقاع وإطلاق الميلاتونين اللاحق والذي يترجم إلى ساعة إلى ساعتين ووقت نوم طبيعي أقرب إلى الساعة 11 مساءً.

وقالت طالب: "في عالم مثالي، يحصل المراهقون على 8 إلى 10 ساعات من النوم كل ليلة، وهي المدة المثالية لنمو الدماغ بالطريقة الأمثل. ولكن في الواقع، نرى أن 3 من كل 4 مراهقين يعانون أساسًا من الحرمان المزمن من النوم".

وتوصي طالب بأن يدعم الآباء والأمهات نوم المراهقين من خلال تشجيع الأطفال على النوم والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا يوميًا، وتجنب القيلولة بعد الساعة 3 مساءً، وإخراج الشاشات من غرفة النوم قبل موعد النوم بساعة.

وعندما يتعلق الأمر بتربية المراهقين بطريقة تتماشى مع نمو أدمغتهم، فإن جزءًا كبيرًا من اللغز للآباء والأمهات هو تعديل العقلية والتوقعات.

وقالت الدامور إنه من الشائع أن يفترض الآباء أن هناك خطأ ما عندما يرون طفلهم في محنة.

ويجب على الآباء التحقق من صحة أطفالهم والتعاطف معهم، فإنهم يعملون مع الحقائق كما هي، وهم على الأرجح يمنحون المراهقين ما يحتاجون إليه ويستحقونه".