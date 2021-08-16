هل تعاني من آلام الظهر أثناء المشي؟ 3 نصائح لمنع ذلك

للمشي فوائد كثيرة.. كيف تزيد من هذا التمرين في حياتك؟

المشي أم الجري.. ما الذي يحرق سعرات حرارية أكثر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر بالتردّد بشأن الاستمرار في المشي بسبب آلام الظهر المزمنة التي تعاني منها؟

لا تقلق، فلا يعني ذلك بالضرورة أنه يجب عليك التوقف عن المشي.

وأشارت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية عبر "تويتر"، "عش بصحة"، إلى بعض النصائح لحماية ظهرك خلال المشي.

3 نصائح لمنع آلام أسفل الظهر أثناء المشي:

ابدأ المشي على فترات قصيرة لمدة 5 إلى 10 دقائق كل يوم، ثم قم بزيادة مدة المشي تدريجياً

حافظ على وضعية جسمك الصحيحة خلال المشي

استبدل المشي العادي بالمشي في برك السباحة، وخاصةً لمن يعاني من آلام المفاصل أو السمنة