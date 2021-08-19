هل تعانون من الأرق؟ 5 خطوات لتحسين جودة النوم

كيف يمكن أن يساعدك النوم الجيد ليلاً على الابتعاد عن السكر والطعام غير الصحي؟

4 حركات يوغا يمكن أن تساعدك على النوم ليلاً بشكل أفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم، ومن المحتمل أنهم لا يستطيعون أخذ قسط من الراحة بشكل جيّد خلال فترة الليل.

ولمن يعاني من ذلك، سلّط مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" الضوء على نصائح لتساعدك في في تحسين جودة النوم.

5 خطوات لتحسين جودة نومك:

اذهب للفراش واستيقظ في الوقت ذاته كل يوم

ابق في غرفة هادئة ومريحة، وذات درجة حرارة معتدلة

لا تُدخل الأجهزة الإلكترونية إلى غرفة النوم

ابتعد عن الوجبات ذات الأحجام الكبيرة والكافيين قبل وقت النوم

حافظ على نشاط معتدل خلال اليوم، وابتعد عن الكسل