ما هي كمية السكر المسموحة للطفل خلال اليوم بحسب عمره؟

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نشر الأحد ، 22 اغسطس / آب 2021

قائمة بالأطعمة الصحية التي ستبقيك نشيطًا طوال اليوم بعيداً عن السكر

يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن في أربعة أسابيع فقط.. إليك كيفية إزالة السكر من نظامك الغذائي بطريقة صحية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المهم الانتباه إلى كمية السكر في المأكولات والمشروبات التي يستهلكها الأطفال.

وسلّط مجلس الصحة الخليجي عبر حسابة الرسمي على "تويتر" الضوء على الحد الأعلى للسكر الذي يُسمح للطفل باستهلاكه خلال اليوم بحسب عمره.

ويجدر بالذكر أن أكثر ما يستهلكه الطفل هو السكر المضاف، وتختلف كميته من منتج إلى آخر.

ولذلك، يجب مراقبة البطاقة الغذائية لمعرفة كمية السكر المضاف.

كمية السكر المسموحة للطفل بحسب العمر:

من 7 إلى 10 أعوام

يجب ألا تزيد كمية السكر عن 24 غرامًا، أي ما يعادل 6 مكعبات سكر

من 4 إلى 6 أعوام

يجب ألا تزيد الكمية عن 19 غرامًا، أي ما يعادل 5 مكعبات سكر

أقل من 4 أعوام

يفضّل تجنب الأطعمة والعصائر المحلاة في هذا العمر