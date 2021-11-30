ما صلة النوم بالسمنة؟ خطوات بسيطة تساعد الأطفال على الحفاظ على وزن صحي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن تساعد طفلك للحفاظ على وزن صحي، من خلال الحد من الإغراءات الغنية بالسعرات الحرارية؟ نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح والتوجيهات لحياة أكثر صحية.

ويجب التنويه أنه لا يمكن اتباع طفلك نظامًا غذائيًا لإنقاص وزنه من دون استشارة مقدم الرعاية الصحية.

تطوير عادات صحية عند تناول الطعام

توفير الكثير من الخضار والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة

إدخال الحليب القليل الدسم، أو الخالي من الدسم، أو منتجات الألبان، ضمنًا الجبن والزبادي

اختيار اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك، والعدس، والفول للحصول على البروتين

تشجيع عائلتك على شرب الكثير من الماء

تقليل المشروبات السكرية

تقليل تناول السكّر والدهون المشبعة

وتذكّر أنّ التغييرات الصغيرة كل يوم يمكن أن تؤدي إلى النجاح!

التقليل من الأطعمة الغنيّة بالسعرات الحرارية

يمكن أن يساعد الحد من تناول أطفالك للوجبات الخفيفة، مثل تلك الغنية بالدهون والسكر أو المالحة، على تطوير عادات غذائية صحية.

في ما يلي بعض الأمثلة لوجبات خفيفة سهلة التحضير وقليلة الدهون والسكر، والتي تحتوي على 100 سعرة حرارية أو أقل:

كوب جزر، أو بروكلي، أو فلفل حلو، مع ملعقتين كبيرتين من الحمص.

تفاحة متوسطة أو موزة.

كوب توت أو عنب.

ربع كوب تونة ملفوفة بورق خس.

عدد قليل من رقائق الكرنب المخبوزة في الفرن منزليًا.

المحافظة على نشاط أطفالك

يتميز النشاط البدني المنتظم بالعديد من الفوائد الصحية، إليك أبرزها:

تقوية العظام

انخفاض ضغط الدم

التخفيف من حدة التوتر والقلق

المساعدة في إدارة الوزن

يجب أن يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات نشيطين طوال اليوم. ويجب أن يمارس الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا نشاطًا بدنيًا لمدة 60 دقيقة على الأقل يوميًا.

تقليل وقت الجلوس

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أهمية ألا يتحطّى الأطفال الجلوس أكثر من ساعتين أمام التلفزيون، أو ألعاب الفيديو، أو الإنترنت، يوميًّا.

وأضافت أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لا توصي بمشاهدة التلفزيون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين أو أقل. بدلاً من ذلك، يجب تشجيعهم على إيجاد أنشطة ممتعة يمارسونها مع أفراد الأسرة، أو بمفردهم، تنطوي ببساطة على مزيد من النشاط.

التأكّد من النوم الكافي

ترتبط قلة النوم بالسمنة.. كيف ذلك؟ مرد ذلك في جزء منه إلى النوم غير الكافي، ما يجعلنا نأكل أكثر ونمارس نشاطًا بدنيًا أقل. يحتاج الأطفال إلى ساعات نوم تفوق تكل المحددة للبالغين، وهي تختلف بحسب العمر.