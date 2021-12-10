كيف تحرص على سلامة مشترياتك من محال البقالة عند طلب إيصالها لمنزلك؟

ما الفرق بين الخضار الطازجة والمعبأة في كيس.. وأيهما يجب أن تشتري من البقالة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب في طلب توصيل بعض الأغراض من إحدى محال البقالة القريبة من منزلك، هناك بعض معايير السلامة الغذائية التي يجب أخذها في الاعتبار، بحسب الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

ما أبرزها؟

أوضحت الوكالة أنّ اللحوم، والحليب، والفاكهة المقطعة، والأطعمة الأخرى القابلة للتلف، يجب أن تُحفظ بدرجة حرارة آمنة.

من المهم أن يصل الطعام الساخن ساخنًا، والبارد باردًا. لا يجب وضع الطعام بدرجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 32 درجة مئوية أو أكثر.

خلال توصيل المشتريات، يتعيّن فصل الأطعمة الساخنة عن الباردة.

قبل طلب الطعام

اتصل بمحل البقالة واسأله عن الإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الطعام قبل وأثناء عملية التوصيل.

استلام الطعام

احرص على أن تكون في المنزل وقت التسليم أو شخص آخر، بحيث يمكنه تخزين الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم أو المأكولات البحرية أو الدواجن أو البيض أو منتجات الألبان بسرعة في البراد أو الثلاجة. إن تعذّر وجود أحد في المنزل أطلب من جارك القيام بذلك حتى عودتك.

خذ مدة التوصيل في الحسبان

إذا كان لائحة الأطعمة التي طلبتها تشمل أغذية قابلة للتلف، فاحرص على الوقت المتبقي كي تبقيها في درجة حرارة الغرفة.

وفي حال بقي الطعام في الخارج أكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة في حال كانت درجة حرارة الغرفة 32 درجة مئوية أو أكثر، قد يتسبّب ذلك بمرضك. فالجراثم المسببة للتسمّم الغذائي تتكاثر بسرعة عندما يوضع الطعام في "منطقة الخطر"، أي بين 4،44 و60 درجة مئويّة.

قم بتخزين الأطعمة القابلة للتلف في درجة حرارة آمنة. واحرص على تبريده على حرارة 4،44 درجة مئوية أو أقل، أو ضعه في الثلاجة في أسرع وقت ممكن حتى يحين موعد تناول الطعام أو تحضيره.