يفضل استبدالها بفاكهة.. ليست مكملات فيتامين "سي" مفيدة كما تظن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يُعد استخدام المكملات الغذائية جزءًا مهمًا من يومك؟

إذًا، فقد تُفيدك معرفة أن جسم الإنسان بُني لامتصاص العناصر الغذائية من الفاكهة، والخضار، والمكسرات، والحبوب، والبروتينات بشكلٍ أكثر كفاءة من المكمّلات الغذائية.

وشارك "برنامج سلامتك"، وهو من مبادرات مجلس الصحة الخليجي، بتغريدة على "تويتر" بعض المقارنات التي تتعلّق بمدى فاعليّة المكملات الغذائية مقارنة بالطعام.

  • الكالسيوم:

الكالسيوم الموجود في الطعام يُمتص بسهولة أكثر من الكالسيوم الموجود على شكل حبوب، وأقل احتمالية للتسبب بحصوات الكِلى، أو غيرها من الآثار الجانبية

  • فيتامين C:

لا توجد أي فوائد مُثبتة لتناول جرعات كبيرة من فيتامين C، إذ أثبتت الأبحاث أنه لا يؤثّر في علاج نزلات البرد. ويمكنك الحصول على الكميّة التي تحتاجها من قطعة فاكهة، أو من مشروب العصير.

  • الأحماض الدهنية:

الأحماض الدهنية الموجودة في مكملات زيت السمك مؤكسدة، ما يقلّل من قيمتها الغذائية بشكلٍ كبير

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