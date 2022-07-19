"الخلطة السحرية".. وزارة الصحة المصرية تحذر من استخدام هذه الحقنة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" الأحد من استخدام حقنة تُستخدم لعلاج نزلات البرد، ويُطلق عليها اسم "الخلطة السحرية".

وتتكون هذه الحقنة من ثلاثة عناصر: مضاد حيوي، وكورتيزون، ومسكّن للألم. وأوضحت التغريدة الآثار الضارة التي قد تسببها تلك المكوّنات.

  • المضادات الحيوية:

لا تُعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاومًا لها على المدى البعيد

  • الكورتيزون:

الإفراط في استخدامه يُسبب ضعفًا في المناعة، ويتمتع بأضرار كثيرة على مرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

  • مسكنات الألم وخافضات الحرارة:

الاستخدام الزائد لها يُسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد، والقلب، والسكري، والربو، كما أن الإفراط في تناولها يُسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكِلى.

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