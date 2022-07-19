"الخلطة السحرية".. وزارة الصحة المصرية تحذر من استخدام هذه الحقنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" الأحد من استخدام حقنة تُستخدم لعلاج نزلات البرد، ويُطلق عليها اسم "الخلطة السحرية".
وتتكون هذه الحقنة من ثلاثة عناصر: مضاد حيوي، وكورتيزون، ومسكّن للألم. وأوضحت التغريدة الآثار الضارة التي قد تسببها تلك المكوّنات.
- المضادات الحيوية:
لا تُعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاومًا لها على المدى البعيد
- الكورتيزون:
الإفراط في استخدامه يُسبب ضعفًا في المناعة، ويتمتع بأضرار كثيرة على مرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم
- مسكنات الألم وخافضات الحرارة:
الاستخدام الزائد لها يُسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد، والقلب، والسكري، والربو، كما أن الإفراط في تناولها يُسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكِلى.