ما هو معدل حرق السعرات الحرارية بالساعة خلال القيام بأعمال المنزل؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد غالبية الأشخاص أن ممارسة الرياضة ورفع الأثقال تُعتبر الطريقة الوحيدة للحصول على جسم مثالي وحرق السعرات الحرارية. ولكن، يمكنك في الواقع أن تتخلص من الوزن الزائد بطريقة أخرى، من خلال تضمنيها بالفعل في روتينك اليومي.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن أعمال المنزل تساعد الجسم في حرق السعرات الحرارية.

ويختلف معدل حرق السعرات الحرارية بحسب كل مهمة تقوم بها، إذ يساهم تنظيف النوافذ في حرق 231 سعرة حرارية في الساعة.

أما تكنيس الأرض، فيؤدي إلى حرق حوالي 120 سعرة حرارية في الساعة. ويمكن أيضًا حرق 180 سعرة حرارية في الساعة عند غسل وكي الملابس.

وفيما يتعلق بالطبخ وتحضير الطعام، فإن هذا النشاط يؤدي إلى حرق 180 سعرة حرارية في الساعة.