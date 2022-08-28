إليكم 9 عادات مرتبطة بحياة أطول وأكثر سعادة

قد يكون الضغط الناجم عن الانتظار ضارًا بصحتك.. إليك بعض النصائح للتحلي بالصبر في الحياة اليومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواء كان الأمر يتعلق بممارسة مهنة مطلوبة، أو تناول طعام أفضل، أو الحفاظ على الصداقات، فإن تحقيق أهدافنا يتطلب أساسًا صحيًا.

وإذا كنت ترغب أن تعيش الحياة على أكمل وجه، فيجب أن تبدأ بالاهتمام بجسمك وعقلك.

وقال الدكتور ويليام روبرتس، الأستاذ في قسم طب الأسرة وصحة المجتمع في جامعة مينيسوتا: "الآثار طويلة المدى للعادات الصحية الجيدة والسيئة تراكمية.. وبعبارة بسيطة، لا يمكنك تجاوز ماضيك".

وأوضحت المحللة الطبية في CNN، الدكتورة لينا وين، أن ممارسة النشاط البدني الكافي ورؤية طبيبك بانتظام يشكل مكانًا جيدًا للبدء في ممارسة عادات صحية.

وفيما يلي، إليك بعض العادات التي يجب أن تحرص على اتباعها حتى تمنح نفسك فرصة لحياة أطول وأكثر سعادة.

الفحوصات المنتظمة

وقالت وين إن الشباب يميلون إلى الإصابة بأمراض مزمنة أقل من كبار السن، لكن الوقاية هي المفتاح.

وأوضحت: "إذا كانت نتيجة فحصك إيجابية لمقدمات السكري، على سبيل المثال، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لمنع تقدم إصابتك بمرض السكري".

نشاط بدني متسق

ويمكن أن تقلل ممارسة النشاط البدني الكافي من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، بحسب ما أوضحته وين.

وقالت الدكتورة نيكا غولدبرغ، الأستاذة المساعدة الإكلينيكية للطب في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك: "هناك مجموعة هائلة من الأبحاث التي تدعم التمارين الهوائية المنتظمة، ليس فقط للعيش لفترة أطول، ولكن أيضًا للحفاظ على الوظيفة الإدراكية لفترة أطول".

مؤشر كتلة الجسم الصحي

ويُعد مؤشر كتلة الجسم مقياسًا للدهون في الجسم، حيث يقوم بتقييم فئة وزن الشخص والمخاطر المحتملة للمشاكل الصحية، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أن الحفاظ على مؤشر كتلة جسم صحي يمكن أن يطيل حياتك لأكثر من عقد من الزمن، وقد تم ربطه بانخفاض خطر الوفاة جرّاء أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان.

ويمكن أن يساعدك النشاط البدني المنتظم وتناول الأطعمة الصحية في تحقيق هذا الهدف.

التغذية السليمة

وقالت غولدبرغ إن تناول المزيد من الأطعمة النباتية يوفر مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة.

وأوضحت: "الأكسدة علامة على الإجهاد في نظامنا، ويمكن أن تؤدي إلى تغييرات في تراكم الترسبات في الشرايين وما إلى ذلك.. وهذه الأكسدة مرتبطة أيضًا بالشيخوخة".

ويمكنك إطالة حياتك من خلال تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والمعالجة، والمزيد من الفاكهة، والخضار، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، وفقًا لدراسة نشرت في شهر فبراير/ شباط في مجلة "PLOS Medicine".

وتكون الفوائد المحتملة قوية بشكل خاص إذا بدأت في سن مبكرة.

وقالت غولدبرغ إنه يجب أن يتألف نصف طبقك على الأقل من الفاكهة والخضار.

وأضافت أنه ليس من المهم "فقط ما هو موجود في الطعام، ولكن كيفية تحضيره.. ولذلك فإن الشواء أفضل من القلي".

انتبه للصحة العقلية

وقالت وين إن الصحة العقلية غالبًا ما تكون "جزءًا مهملاً من صحتنا العامة، لكنها في الواقع تساهم بقدر كبير في الصحة العامة والرفاهية".

وأوضح الخبراء أن تخصيص 15 دقيقة فقط للعناية بالصحة العقلية يمكن أن يجعل حياتك أسهل. وحاول أن تأخذ أنفاسًا عميقة عند الاستيقاظ، وأن تكون حاضرًا مع قهوتك الصباحية، والذهاب في نزهة مشيًا على الأقدام، وتدوين يومياتك، وإراحة عينيك من الشاشات الإلكترونية.

الكثير من النوم

وأوضحت غولدبرغ أن الأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات ليلًا يميلون إلى أن تكون لديهم مستويات أعلى من هرمونات التوتر، وسكر الدم، وضغط الدم.

ويمكنك تحسين نوعية نومك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وحافظ على غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة في الليل، واستخدمها فقط للنوم.

شرب كميات أقل من الكحول

ووجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن تجنب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يمكن أن يضيف عدة سنوات على الأقل إلى حياتك من خلال تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والأمراض المزمنة الأخرى.

لا تدخن

وأشارت وين إلى أن "التدخين عامل خطر رئيسي يزيد من احتمالية الإصابة بسرطانات متعددة، ليس فقط سرطان الرئة ولكن أيضًا سرطان الثدي، على سبيل المثال".

وتابعت: "يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات التي تُقصّر حياة الناس".

وأضافت وين أنه إذا كنت مدخنًا، فلم يفت الأوان على الإقلاع عن التدخين لإطالة حياتك.

بناء علاقات قوية

وأوضح الخبراء أن وجود علاقات وثيقة وإيجابية يضيف السعادة والراحة إلى حياتنا، ويقلّل من التوتر.

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم علاقات مُرضية مع العائلة والأصدقاء والمجتمع يعانون من مشاكل صحية أقل، ويعيشون لفترة أطول، ويعانون من اكتئاب أقل في وقت لاحق من الحياة، بحسب ما ذكرته "Harvard Health".